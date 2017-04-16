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07:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

За сутки в Приморье потушили 13 лесных пожаров

На данный момент в крае действует 12 лесных пожаров на площади более 234 гектаров.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 апреля, PrimaMedia.

В Приморском крае за сутки силами пожарных расчетов было потушено 13 лесных пожаров. Возгорания ликвидированы в девяти муниципалитетах на площади более 230 гектаров, их тушили более 240 человек, задействовано 46 единиц техники, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует 12 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади более 234 гектаров.

«Шесть пожаров уже локализованы на площади примерно 112 гектаров. На тушении возгораний задействовано более 150 человек и 25 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрирован 161 лесной пожар на площади 10330 гектаров, из них на землях лесного фонда выгорело более 2800 гектаров.

«Основная площадь выгоревших территорий — более 7200 гектаров — это нелесные земли, где горела сухая трава», — отметили в департаменте.

Председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков отметил, что на особом контроле — ситуация в заповедниках.

«На сегодняшний день пожаров на землях нацпарков, заповедников и заказников нет», — отметил Евгений Вишняков. В Хасанском районе, где накануне были потушены пожары на территории национального парка «Земля леопарда» дежурят пожарные. Кроме того, туда дополнительно направлены сотрудники Приморского лесничества, специальная техника, в том числе два лесопожарных комплекса, — рассказал заместитель главы региона.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

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