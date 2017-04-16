Пять лет грозит мужчинам за обман подростка в Приморье
В Уссурийске двое мужчин похитили телефон у подростка, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Уссурийске двое мужчин похитили телефон у подростка, об этом сообщает ИА «Дейта».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратилась женщина, она рассказала, что в дневное время у ее несовершеннолетнего сына путем обмана похитили дорогостоящий мобильный телефон.
Подросток после школьных занятий прогуливался с приятелем по территории Центрального рынка. Незнакомые мужчины попросили у подростка телефон для того, чтобы совершить звонок. Похитив средство связи, они скрылись.
Сотрудниками полиции установлены личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 19 лет.
В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенным телефоном распорядились по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.