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07:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Пять лет грозит мужчинам за обман подростка в Приморье

В Уссурийске двое мужчин похитили телефон у подростка, об этом сообщает ИА «Дейта».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратилась женщина, она рассказала, что в дневное время у ее несовершеннолетнего сына путем обмана похитили дорогостоящий мобильный телефон.

Подросток после школьных занятий прогуливался с приятелем по территории Центрального рынка. Незнакомые мужчины попросили у подростка телефон для того, чтобы совершить звонок. Похитив средство связи, они скрылись.

Сотрудниками полиции установлены личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 19 лет.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенным телефоном распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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