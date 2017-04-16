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09:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пожарная машина проломила асфальт

Веса грузового автомобиля не выдержал тротуар.

ЧП произошло вчера, 15 апреля, во дворе дома № 23 по улице 3-я Любинская. Как сообщают очевидцы в паблике REGIK55 ОМСК в соцсети «ВКонтакте», пожарный автомобиль наехал на тротуар. Под весом многотонной машины провалился асфальт.

В комментариях под фото развернулась настоящая дискуссия. Некоторые омичи утверждают, что по нормам слой асфальта на тротуаре должен быть не меньше 3 см.

В таком случае грузовой автомобиль легко может проломить покрытие. Другие считают, что дорожники сэкономили на укладке асфальта во дворе дома. И все же большинству пользователей больше интересна судьба мальчика с опрокинутым велосипедом, который присутствует на заднем фоне снимка.

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