В Башкирии злоумышленники ворвались в школу и украли макеты оружия

Полиция Башкирии ведет поиски группы преступников, похитивших из школы макеты боевого оружия. Злоумышленники ворвались в учебное заведение села Чекмагуш вчера, 4 апреля, около трех часов ночи. Молодые люди ударили 51-летнего сторожа, прошли в один из классов и забрали макеты, внешне напоминающие оружие.

По всей видимости, этими макетами преступники планируют кому-то пригрозить — издалека и в темноте их сложно отличить от настоящего оружия.