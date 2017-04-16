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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии злоумышленники ворвались в школу и украли макеты оружия

Преступников ищет полиция.

Полиция Башкирии ведет поиски группы преступников, похитивших из школы макеты боевого оружия. Злоумышленники ворвались в учебное заведение села Чекмагуш вчера, 4 апреля, около трех часов ночи. Молодые люди ударили 51-летнего сторожа, прошли в один из классов и забрали макеты, внешне напоминающие оружие.

По всей видимости, этими макетами преступники планируют кому-то пригрозить — издалека и в темноте их сложно отличить от настоящего оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Злоумышленников ищет полиция. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 02.

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