В Башкирии злоумышленники ворвались в школу и украли макеты оружия
Преступников ищет полиция.
Преступников ищет полиция.
Полиция Башкирии ведет поиски группы преступников, похитивших из школы макеты боевого оружия. Злоумышленники ворвались в учебное заведение села Чекмагуш вчера, 4 апреля, около трех часов ночи. Молодые люди ударили 51-летнего сторожа, прошли в один из классов и забрали макеты, внешне напоминающие оружие.
По всей видимости, этими макетами преступники планируют
Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Злоумышленников ищет полиция. Всех, кто обладает