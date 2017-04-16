В Омской области полыхал локомотив грузового состава

«Пожар локализован в 20:53 (мест). Пожар ликвидирован в 21:08 (мест). К тушению пожара от МЧС России привлекались 8 человек и 3 единицы техники», — говорится в сводке МЧС России по Омской области.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, а также степень ущерба.