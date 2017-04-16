Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Личный опыт: «Как мы продавали свою квартиру в новостройке»
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
09:24 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области полыхал локомотив грузового состава

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в 19 часов на территории Кормиловского района Омской области, где полыхал локомотив грузового состава.

«Пожар локализован в 20:53 (мест). Пожар ликвидирован в 21:08 (мест). К тушению пожара от МЧС России привлекались 8 человек и 3 единицы техники», — говорится в сводке МЧС России по Омской области.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, а также степень ущерба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Южная Корея обещает «решительный» ответ на запуск ракеты в КНДР
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к коалиции против ИГ
СМИ: Трамп смотрел выход к прессе Лаврова и Тиллерсона в эфире
В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию
Умер актер Клифтон Джеймс, известный по фильмам о Джеймсе Бонде
Стало известно имя «Мисс Россия-2017»
Спорт
Главные события субботы в европейском футболе Иско приносит победу «Реалу», рекорд Обамеянга, «Лейпциг» в Лиге чемпионов
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь