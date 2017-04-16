В Омской области полыхал локомотив грузового состава
Инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в 19 часов на территории Кормиловского района Омской области, где полыхал локомотив грузового состава.
Инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в 19 часов на территории Кормиловского района Омской области, где полыхал локомотив грузового состава.
«Пожар локализован в 20:53 (мест). Пожар ликвидирован в 21:08 (мест). К тушению пожара от МЧС России привлекались 8 человек и 3 единицы техники», — говорится в сводке МЧС России по Омской области.
Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, а также степень ущерба.