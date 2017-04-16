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13:32 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинский таможенник осужден за 20 взяток

В Сочи осужден таможенный инспектор поста «Аэропорт Сочи».

Всего за несколько месяцев, с декабря 2014 года по апрель 2015 года, мужчина 20 раз получал взятки за проход по «зеленому коридору» от пассажиров, прибывающих международными рейсами.

Как правило, пассажиры платили ему за возможность не декларировать имеющиеся при себе суммы, превышающие 10 тысяч долларов США, которые подлежат обязательному письменному декларированию.

Суд приговорил главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур к штрафу и условному сроку, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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