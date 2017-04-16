Сочинский таможенник осужден за 20 взяток

Всего за несколько месяцев, с декабря 2014 года по апрель 2015 года, мужчина 20 раз получал взятки за проход по «зеленому коридору» от пассажиров, прибывающих международными рейсами.

Как правило, пассажиры платили ему за возможность не декларировать имеющиеся при себе суммы, превышающие 10 тысяч долларов США, которые подлежат обязательному письменному декларированию.