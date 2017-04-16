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09:20 (мск), источник: PROUFU.ru

Ночью в Башкирии на трассе микроавтобус насмерть сбил пешехода

Минувшей ночью на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии пешеход погиб под колесами авто, сообщает ГИБДД по РБ.

Предварительно, ночью на 37 км трассы Стерлитамак-Салават водитель микроавтобуса Hyundai Grace сбил 33-летнего жителя Ишимбя. Пешеход скончался на месте происшествия.

За сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в них один человек погиб и восемь получили травмы. Инспекторами ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 119 водителей задержаны пьяными.

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