Ночью в Башкирии на трассе микроавтобус насмерть сбил пешехода
Минувшей ночью на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии пешеход погиб под колесами авто, сообщает ГИБДД по РБ.
Минувшей ночью на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии пешеход погиб под колесами авто, сообщает ГИБДД по РБ.
Предварительно, ночью на 37 км трассы
За сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в них один человек погиб и восемь получили травмы. Инспекторами ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 119 водителей задержаны пьяными.