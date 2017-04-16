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09:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из общежития эвакуировали более 30 человек

Площадь пожара составила 12 кв. м.

В общежитии на ул. Щорса, 62 в Красноярске произошел пожар в комнате на пятом этаже.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 6:15 утра в воскресенье, 16 апреля. На место выезжали 3 пожарных автомобиля.

Площадь пожара составила 12 кв. м. — в одной из комнат горели домашние вещи. Из-за задымления эвакуировали около 30 человек. Пожар был потушен за 14 минут.

Официальной причины пожара пока не установлено. Однако, по словам очевидцев, произошло короткое замыкание. Пользователи соцсети сообщили, что в дыму якобы задохнулась собака — эту информацию в МЧС пока не подтверждают.

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