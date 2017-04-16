В Красноярске из общежития эвакуировали более 30 человек
Площадь пожара составила 12 кв. м.
Площадь пожара составила 12 кв. м.
В общежитии на ул. Щорса, 62 в Красноярске произошел пожар в комнате на пятом этаже.
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Площадь пожара составила 12 кв. м. — в одной из комнат горели домашние вещи.
Официальной причины пожара пока не установлено. Однако, по словам очевидцев, произошло короткое замыкание. Пользователи соцсети сообщили, что в дыму якобы задохнулась собака — эту информацию в МЧС пока не подтверждают.