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11:56 (мск), источник: Volga News

Врачи самарской «скорой» спасали мужчину, упавшего с третьего этажа

В субботу, 15 апреля, примерно в 16:09 с третьего этажа дома по ул. Железной Дивизии упал мужчина в возрасте около 36-лет.

При падении пострадавший предположительно получил политравму и прибывшие на вызов врачи самарской «скорой», после оказания помощи увезли мужчину в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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