Врачи самарской «скорой» спасали мужчину, упавшего с третьего этажа
В субботу, 15 апреля, примерно в 16:09 с третьего этажа дома по ул. Железной Дивизии упал мужчина в возрасте около 36-лет.
В субботу, 15 апреля, примерно в 16:09 с третьего этажа дома по ул. Железной Дивизии упал мужчина в возрасте около 36-лет.
При падении пострадавший предположительно получил политравму и прибывшие на вызов врачи самарской «скорой», после оказания помощи увезли мужчину в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.