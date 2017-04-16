На ул. Аминева в Самаре мужчина отравился газом в своей квартире
В субботу, 15 апреля, примерно в 18:30 в одной из квартир по ул. Аминева в Самаре отравление газом получил мужчина в возрасте около 37 лет.
В субботу, 15 апреля, примерно в 18:30 в одной из квартир по ул. Аминева в Самаре отравление газом получил мужчина в возрасте около 37 лет.
Для пострадавшего была вызвана «скорая». Врачи службы «03» оказали ему помощь на месте и увезли в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.