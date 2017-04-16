В Октябрьске произошло нападение на экипаж ДПС

В субботу, 15 апреля, около 23:30, в городе Октябрьск двое сотрудников ДПС подверглись нападению со стороны неизвестных лиц, сообщает ktv-ray. ru.

Как сообщил корреспонденту телекомпании осведомленный источник, в результате нападения на экипаж 23-летний сотрудник ДПС госпитализирован в ЦГБ Сызрани с предварительным диагнозом — сотрясение мозга. Второй 40-летний сотрудник ДПС получил гематомы головы, но от госпитализации отказался.

По предварительной информации, в настоящее время подозреваемые в преступлении задержаны. Злоумышленникам грозит уголовное наказание за нападение на полицейских.