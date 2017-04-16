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10:11 (мск), источник: Ежедневник.by

На вокзале Вены столкнулись два поезда

На вокзале Wien Meidling в столице Австрии Вене столкнулись два поезда. В результате столкновения пострадали по меньшей мере девять человек, сообщает австрийское новостное агентство APA со ссылкой на данные полиции, сообщает РБК.

Источник: Ежедневник.by

По данным экстренных служб, в результате аварии некоторые пассажиры получили переломы. Никто из пострадавших не получил тяжелых травм. Столкновение произошло на пятой железнодорожной платформе вокзала. В результате аварии несколько железнодорожных вагонов перевернулись.

На помощь пассажирам прибыли спасатели. Всего в ликвидации последствий аварии приняли участие более 60 сотрудников экстренных служб. Как сообщил официальный представитель Австрийских железных дорог (ÖBB), в результате аварии также пострадала контактная сеть железной дороги.

В связи с инцидентом Министерство транспорта Австрии создало специальную следственную группу. Как отметил ее представитель, в настоящее время участники расследования рассматривают в качестве вероятных причин аварии как технические неполадки, так и человеческий фактор.

В связи с устранением последствий аварии график движения поездов на железной дороге был изменен, задержки в движении составов могут составлять до часа. Прибытие некоторых поездов было перенесено на другие железнодорожные станции.

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