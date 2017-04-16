Смертельное ДТП произошло на юге Волгограда
15 апреля на южном выезде из Волгограда, на границе Красноармейского и Светлоярского районов, произошло смертельное ДТП с участием легковой иномарки, сообщает ВДТВ.
15 апреля на южном выезде из Волгограда, на границе Красноармейского и Светлоярского районов, произошло смертельное ДТП с участием легковой иномарки, сообщает ВДТВ.
Известно, что водитель 30−35 лет, находившийся за рулем белого Volkswagen, превысил скорость и на повороте вылетел в кювет.
По информации
От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.