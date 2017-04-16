Смертельное ДТП произошло на юге Волгограда

Известно, что водитель 30−35 лет, находившийся за рулем белого Volkswagen, превысил скорость и на повороте вылетел в кювет.

По информации врача-реаниматолога волгоградской скорой помощи Михаила Николаева, иномарка еще около 100 метров проехала по полю перед тем, как врезалась в опору газопровода.

От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.