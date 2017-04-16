Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
В школах и детских садах введут новый предмет
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Малахов пригрозил депутату разоблачением в эфире - СМИ
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14События недели в фотографиях
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Смертельное ДТП произошло на юге Волгограда

15 апреля на южном выезде из Волгограда, на границе Красноармейского и Светлоярского районов, произошло смертельное ДТП с участием легковой иномарки, сообщает ВДТВ.

Известно, что водитель 30−35 лет, находившийся за рулем белого Volkswagen, превысил скорость и на повороте вылетел в кювет.

По информации врача-реаниматолога волгоградской скорой помощи Михаила Николаева, иномарка еще около 100 метров проехала по полю перед тем, как врезалась в опору газопровода.

От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Вашингтоне взрыв ракеты КНДР назвали «хорошей новостью»
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Матвиенко призвала провести расследование атаки в Идлибе
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
В РФ заблокировали нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
На митинге против Трампа в Калифорнии задержали 20 демонстрантов
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь