В Волгограде в пятиэтажке возник пожар
Утром 16 апреля, примерно в 08:15 на улице Богомольцев в Тракторозаводском районе Волгограда возник пожар в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
Утром 16 апреля, примерно в 08:15 на улице Богомольцев в Тракторозаводском районе Волгограда возник пожар в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные службы, которые ликвидировали возгорание.
Отметим, что всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано шесть госстатотчетных пожаров. Погибших и пострадавших в результате инцидентов нет.