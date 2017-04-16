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10:28 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пулковское шоссе залило водой

Движение транспорта в сторону Пушкина сейчас возможно только по крайней левой полосе.

Труба диаметром 1000 мм лопнула утром 16 апреля неподалеку от остановки «Платформа Пулково». Абонентов не отключали, а вот часть трассы пришлось перекрыть.

Как сообщили «Водителю Петербурга» в Водоканале, сейчас вытекание уже локализовано, специалисты предприятия занимаются отводом воды с Пулковского шоссе, которая залила три полосы. Движение транспорта в сторону Пушкина сейчас возможно только по крайней левой полосе.

«На водоснабжении абонентов инцидент не сказался», — отметили в пресс-службе предприятия.

Согласно данным карт Яндекс, пробки на этом отрезке нет.

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