Пулковское шоссе залило водой
Движение транспорта в сторону Пушкина сейчас возможно только по крайней левой полосе.
Движение транспорта в сторону Пушкина сейчас возможно только по крайней левой полосе.
Труба диаметром 1000 мм лопнула утром 16 апреля неподалеку от остановки «Платформа Пулково». Абонентов не отключали, а вот часть трассы пришлось перекрыть.
Как сообщили «Водителю Петербурга» в Водоканале, сейчас вытекание уже локализовано, специалисты предприятия занимаются отводом воды с Пулковского шоссе, которая залила три полосы. Движение транспорта в сторону Пушкина сейчас возможно только по крайней левой полосе.
«На водоснабжении абонентов инцидент не сказался», — отметили в
Согласно данным карт Яндекс, пробки на этом отрезке нет.