За желание подкрепиться приморцы проведут годы в тюрьме

33-летняя жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные проникли в продуктовый кисок и похитили продукты питания. Причиненный ущерб она оценила в 13 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав защитные рольставни и выдавив стеклопакет.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемых — двоих жителей Уссурийска. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.