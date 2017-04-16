За желание подкрепиться приморцы проведут годы в тюрьме
В Уссурийске неизвестные проникли в киоск и похитили продукты питания на тринадцать тысяч рублей, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Уссурийске неизвестные проникли в киоск и похитили продукты питания на тринадцать тысяч рублей, об этом сообщает ИА «Дейта».
33-летняя жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные проникли в продуктовый кисок и похитили продукты питания. Причиненный ущерб она оценила в 13 тысяч рублей.
Установлено, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав защитные рольставни и выдавив стеклопакет.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемых — двоих жителей Уссурийска. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.