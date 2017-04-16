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10:19 (мск), источник: ДЕЙТА

За желание подкрепиться приморцы проведут годы в тюрьме

В Уссурийске неизвестные проникли в киоск и похитили продукты питания на тринадцать тысяч рублей, об этом сообщает ИА «Дейта».

33-летняя жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные проникли в продуктовый кисок и похитили продукты питания. Причиненный ущерб она оценила в 13 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав защитные рольставни и выдавив стеклопакет.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемых — двоих жителей Уссурийска. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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