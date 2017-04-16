В Кунгуре мужчина бросился с автомобильного моста в Сылву
Медицинская помощь прыгуну не понадобилась.
Медицинская помощь прыгуну не понадобилась.
Житель Кунгура спрыгнул с автомобильного моста в Сылву. Об этом сообщили в городской службе спасения.
Инцидент произошёл вечером в субботу, 15 апреля. В местную службу спасения поступило сообщение, что на берегу Сылвы сидит обнажённый мужчина. Когда спасатели прибыли на место, кунгуряк уже оделся. Как сообщили очевидцы, мужчина спрыгнул с моста и вплавь добрался до берега.
От помощи спасателей и врачей отчаянный кунгуряк отказался.