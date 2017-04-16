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14:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре мужчина бросился с автомобильного моста в Сылву

Медицинская помощь прыгуну не понадобилась.

Житель Кунгура спрыгнул с автомобильного моста в Сылву. Об этом сообщили в городской службе спасения.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 15 апреля. В местную службу спасения поступило сообщение, что на берегу Сылвы сидит обнажённый мужчина. Когда спасатели прибыли на место, кунгуряк уже оделся. Как сообщили очевидцы, мужчина спрыгнул с моста и вплавь добрался до берега.

От помощи спасателей и врачей отчаянный кунгуряк отказался.

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