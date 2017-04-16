В Воронежской области таксист отбился от троих грабителей

Полицейские поймали троих мужчин, подозреваемых в ограблении таксиста в Павловском районе. Стражи порядка задержали 21-летнего жителя Бутурлиновского района и двоих жителей Бутурлиновки 31 и 33 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 16 апреля.

Трои мужчин отправились на такси в Павловск 21 февраля 2017 года. По дороге пассажиры попытались отобрать у 30-летнего таксиста деньги и машину. Водитель отбился от клиентов и выгнал их из такси, а потом обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что мужчины могут быть причастны к похожим преступлениям. Один из пассажиров, 21-летний парень, ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.