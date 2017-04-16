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12:23 (мск), источник: Volga News

Под Бузулуком автомобиль из Самары на скорости въехал на скрытый паводком низководный мост

Иномарку вытащили водолазы.

В реке Самаре под Бузулуком утонул кроссовер жителя областной столицы, пытавшегося пересечь скрытый паводком низководный мост, сообщает vestirama.ru.

ЧП произошло в минувшую пятницу, 14 апреля, когда мужчина ехал вместе со своей невестой в Грачевку к родителям на праздник.

По словам очевидцев, автомобиль на скорости въехал на скрытый паводком низководный мост. Во время прихода большой воды сооружение закрывают, а движение транспорта в сторону Бугуруслана идет по верхнему мосту. Оказалось, что из-за дождя водитель не заметил запрещающего знака и воды.

«Машина поплыла, мы начали выпрыгивать из окон. Выпрыгнули, машина поплыла сама по себе, а мы вплавь добирались до суши. Чудом вообще просто остались живы. Перед глазами были картинки, что я уже там под водой», — рассказал водитель утонувшего авто.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и отвезли водителя и его пассажирку к их родственникам.

В Бузулуке были подняты силы полиции, городских спасательных формирований и 10 отряда противопожарной службы. Полиция установила, что в машине никого нет, после этого из-за наступления темноты и дождя спасательную операцию приостановили до утра. На следующий день иномарку вытащили водолазы.

По факту происшедшего полиция проводит административное расследование.

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