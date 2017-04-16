Под Бузулуком автомобиль из Самары на скорости въехал на скрытый паводком низководный мост
Иномарку вытащили водолазы.
Иномарку вытащили водолазы.
В реке Самаре под Бузулуком утонул кроссовер жителя областной столицы, пытавшегося пересечь скрытый паводком низководный мост, сообщает vestirama.ru.
ЧП произошло в минувшую пятницу, 14 апреля, когда мужчина ехал вместе со своей невестой в Грачевку к родителям на праздник.
По словам очевидцев, автомобиль на скорости въехал на скрытый паводком низководный мост. Во время прихода большой воды сооружение закрывают, а движение транспорта в сторону Бугуруслана идет по верхнему мосту. Оказалось, что
«Машина поплыла, мы начали выпрыгивать из окон. Выпрыгнули, машина поплыла сама по себе, а мы вплавь добирались до суши. Чудом вообще просто остались живы. Перед глазами были картинки, что я уже там под водой», — рассказал водитель утонувшего авто.
Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и отвезли водителя и его пассажирку к их родственникам.
В Бузулуке были подняты силы полиции, городских спасательных формирований и 10 отряда противопожарной службы. Полиция установила, что в машине никого нет, после этого
По факту происшедшего полиция проводит административное расследование.