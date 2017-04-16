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11:46 (мск), источник: 36on.ru

Стали известны подробности смертельной аварии в Новохоперском районе

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства страшного ДТП, произошедшего днем 15 апреля в Новохоперском районе. Как мы писали ранее, после аварии от тяжелейших травм погиб водитель ВАЗа-21061.

По уточненным данным, авария произошла в 14 часов 30 минут на улице Дзержинского села Троицкого. В это время, проезжая мимо одного из домов, 60-летний водитель «шестерки» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Мужчина погиб на месте происшествия.

Отметим, что ранее сообщалось об одном пострадавшем. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что в больницу после ДТП поступили два пассажира отечественной легковушки: жительницы Новохоперского района 64 и 59 лет.

— По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

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