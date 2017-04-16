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12:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое подростков ограбили прохожего на улице Лесогорская в Иркутске

Злоумышленников задержали по горячим следам.

Полицейские по горячим следам задержали двоих подростков, которые ограбили мужчину в переулке дома по улице Лесогорская в Иркутске. Сейчас по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

13 апреля в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель, который сообщил, что несколько минут назад он стал жертвой преступного посягательства. 29-летний житель Иркутска рассказал, что в переулке дома, расположенного по улице Лесогорская, к нему подошли двое неизвестных. Злоумышленники похитили у него сотовый телефон, а также электронное устройство, после чего скрылись на машине, в неизвестном направлении.

«Ориентировка с приметами подозреваемых, а также машина, на которой передвигались злоумышленники, была немедленно передана всем наружным постам полиции. Спустя несколько минут в Свердловском районе города сотрудниками патрульно-постовой службы полиции было установлено транспортное средство. Водитель был доставлен в ближайший отдел полиции. Вскоре сотрудниками уголовного розыска были задержаны еще двое фигурантов, предположительно причастных к уличному преступлению. Ими оказались 17-летние местные жители», — отметили в ведомстве.

Злоумышленников могут привлечь к уголовной ответственности.

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