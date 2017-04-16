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14:06 (мск), источник: Nakanune.ru

«Максимально гуманно, вежливо, корректно». В Екатеринбурге не нашли виновных в смерти пенсионерки, которую заподозрили в краже продуктов из магазина

По итогам проверки по факту доставления пожилой женщины в отдел полиции по подозрению ее в краже из продуктового магазина нарушений закона не нашли, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские отметили, что сотрудники УМВД действовали максимально гуманно, вежливо, корректно и с уважением к престарелой женщине, добавили в полиции.

Инцидент произошел 20 марта этого года — на выходе из продуктового магазина охранники задержали пенсионерку по подозрению в краже продуктов. Был вызван наряд полиции, который доставил бабушку в отдел. Сотрудники специально не стали заводить престарелого человека в комнату для разбора с задержанными и доставленными, а усадили ее в помещении для посетителей, где граждане оформляют заявления.

Через несколько минут пенсионерке стало плохо, полицейские вызвали «скорую» — женщина была доставлена в больницу где спустя два дня скончалась из-за проблем с сердцем.

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