«Максимально гуманно, вежливо, корректно». В Екатеринбурге не нашли виновных в смерти пенсионерки, которую заподозрили в краже продуктов из магазина

Полицейские отметили, что сотрудники УМВД действовали максимально гуманно, вежливо, корректно и с уважением к престарелой женщине, добавили в полиции.

Инцидент произошел 20 марта этого года — на выходе из продуктового магазина охранники задержали пенсионерку по подозрению в краже продуктов. Был вызван наряд полиции, который доставил бабушку в отдел. Сотрудники специально не стали заводить престарелого человека в комнату для разбора с задержанными и доставленными, а усадили ее в помещении для посетителей, где граждане оформляют заявления.