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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии под воду ушло село Камчалы-тамак

Уровень реки Уршак продолжает расти.

В Давлекановском районе Башкирии под угрозой затопления оказалось село Камчалытамак. Уровень воды в реке Уршак растет с каждым днем. Накануне река вышла из берегов и уже успела затопить несколько дворов. Население поднимает личные вещи на верхние этажи и готовится к экстренной эвакуации.

— За один только день 16 апреля вода поднялась, наверное, на метр. Очень быстро прибывает и с каждым днем все сильнее и сильнее, — рассказывает в социальных сетях один из местных жителей.

По данным госкомитета по чрезвычайным ситуациям уровень воды в реке Уршак за сутки вырос на 164 сантиметра и теперь достигает отметки в 476 сантиметров.

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