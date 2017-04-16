ДТП с пятью ранеными произошло в районе Дзержинска Нижегородской области 14 апреля

Согласно информации, 14 апреля в 18:30 на 13 км автодороги Южный обход Нижнего Новгорода 40-летний водитель со стажем вождения шесть лет), управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин и пассажиры Hyundai: 27-летняя женщина (доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной левого колена, 40 -летний мужчина (также госпитализирован с рваными ранами головы и черепно-мозговой травмой), 28-летний мужчина (доставлен в больницу с переломом правой плечевой кости), 59-летний мужчина (госпитализирован с травматическим шоком и переломом голени и стоп ног, 42-летний мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.