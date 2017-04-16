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12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 20 человек задержаны в США после драки сторонников и противников Трампа

Более 20 человек арестованы в США после потасовки между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Fox News.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в центральном парке имени Мартина Лютера Кинга в городе Беркли, штат Калифорния. Всего в драке приняли участие около 200 человек.

По данным агенства, сторонники Трампа на прошлой неделе объявили о проведении в 16 апреля митинга, в ходе которого выступят некоторые члены организации в поддержку президента США. Противники американского лидера в ответ на это объявили, что в тот же день проведут контр-демонстрацию в том же парке.

Правоохранительные органы установили временные барьеры, чтобы обеспечить безопасность во время проведения акций, но это не остановило демонстрантов

В полиции заявили, что аресты будут продолжаться, отмечает Fox News.

В Twitter опубликовано видео потасовки, снятое телеканалом MSNBC.

Также сообщалось, что ранее, 15 апреля, подобные митинги против действующего американского президента прошли по всей стране. Участники акций требовали, чтобы Трамп опубликовал свои налоговые декларации.

Демонстрация сторонников Дональда Трампа в Нью-Йорке, 15 апреля 2017 | Источник: Reuters
Комментарии
1
Соломон Иванович Ислам Оглы
человек ничто против 1000 с лишним задержанных в москве 26 апреля.
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