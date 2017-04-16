Более 20 человек задержаны в США после драки сторонников и противников Трампа

Инцидент произошел в центральном парке имени Мартина Лютера Кинга в городе Беркли, штат Калифорния. Всего в драке приняли участие около 200 человек.

По данным агенства, сторонники Трампа на прошлой неделе объявили о проведении в 16 апреля митинга, в ходе которого выступят некоторые члены организации в поддержку президента США. Противники американского лидера в ответ на это объявили, что в тот же день проведут контр-демонстрацию в том же парке.