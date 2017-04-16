Челябинец чуть не сорвался с балкона, спасаясь от пожара

Житель Чурилово повис на балконе 9 этажа, спасаясь от пожара, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

ЧП произошло в Челябинске в жилом доме на улице Трашутина. Хозяин квартиры, пытаясь спастись, повис на лоджии на высоте девятого этажа. Прибывшие на место пожарные подали потерпевшему приставную лестницу, по которой он спустился.

Как пишут пользователи в соцсетях, мужчина поссорился с женой и сам поджег жилье, облив бензином.