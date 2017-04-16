Крупный канал поставки наркотиков перекрыт на Кубани

За иномаркой правоохранители начали следить, как только она въехала в Краснодарский край. Но познакомились поближе в Новороссийске. Автомобиль с питерскими номерами задержали на стационарном посту ДПС.

Обычного досмотра было недостаточно. Автомобиль загнали на подъемник. Это и помогло найти тайник. Из него оперативники достали десятки брикетов. Установить вещество, которое содержалось в них, удалось быстро. С помощью передвижной химической лаборатории.

Стоимость этих брикетов позволила бы задержанному безбедно жить много лет.

— В ходе осмотра автомобиля из тайника изъяты брикеты общей массой 36 килограммов. В соответствие с экспертизой установлено, что изъятое вещество является кокаином. Стоимость которого порядка 300 миллионов рублей. Устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению, — говорит Илона Писарева, представитель УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как стало известно силовикам, у мужчины давно налажен канал поставок по всей стране. В его тайнике было примерно 1 миллион 800 тысяч доз. Теперь они никому не навредят. А перевозчику грозит до 15 лет лишения свободы.