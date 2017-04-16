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13:13 (мск), источник: Вести Сочи

Во время пожара на хлебокомбинате в Сочи пострадало три цеха

Одним из главных событий уходящей недели стал пожар на сочинском хлебокомбинате. Огонь вспыхнул в субботу рано утром. Тушили его несколько часов. В причинах ЧП сейчас разбираются. Одна из версий — замыкание в электропроводке, хотя на самом предприятии не исключают и поджог.

Источник: Вести Сочи

По словам работников предприятия, пожар начался в дрожжевом цехе на четвертом этаже в шестом часу утра. Сначала подумали, произошло короткое замыкание. Вызвали электрика. Он заменил обгоревший участок проводов, но затем поднялся на чердак, а там уже вовсю полыхало пламя.

До сих пор в главном цехе, где сочинский хлебокомбинат выпекает так называемые кирпичики, с потолка продолжает капать вода в расставленные повсюду ведра. В воздухе витает запах гари.

«Огонь сюда не зашел. Он был выше. Здесь всё пострадало от той воды, которой производилось тушение. Оборудование специалисты уже осмотрели. В принципе, оно работоспособное, сильно не пострадало», — рассказал генеральный директор хлебокомбината Артем Глущенко.

При пожаре здание сразу же обесточили. Производственные линии остановили. 50 человек были эвакуированы. Расчёты прибыли в считанные минуты, но на тушение пожара потребовалось около трёх часов. Огонь охватил около двухсот квадратных метров. Выгорела крыша, пострадали три цеха: дрожжевой, лавашный и пряного хлеба.

Горожан закономерно волновал вопрос, не будет ли перебоев с хлебом. Но еще до начала пожара основная часть ночной партии хлеба была отправлена в магазины. Уже в 10 утра отгрузка вновь возобновилась. Для этого зону выдачи товара запитали электроэнергией по резервной схеме через генераторы.

В мэрии Сочи заявили: дефицита хлеба в городе не случилось бы даже в случае полной остановки производственных цехов. На выручку в любой момент могли прийти предприятия в Лазаревском районе и в соседнем Туапсе. Помимо этого, на курорте работают частные минипекарни, а в гипермаркетах — собственные хлебобулочные цеха с резервом мощностей.

Но на хлебокомбинате уже к середине дня основную часть производственных помещений подключили к электроэнергии. Запитали и резервный дрожжевой цех.

Уже к вечеру субботы в резервной печи были готовы первые батоны. Ночную партию хлеба в полном объеме доставили в магазины. И сегодня дефицита на прилавках магазинов нет. А по факту пожара началась проверка.

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