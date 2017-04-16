Лихач сбил ребенка, проехав на «красный»
ЧП произошло в Миассе.
ЧП произошло в Миассе.
В Миассе водитель «Оки» сбил 13-летнего мальчика, переходившего на зеленый сигнал светофора, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
ЧП случилось в субботу, 15 апреля, около 15:40 у дома № 38 на проспекте Октября. 63-летний водитель, управляя ВАЗ-111130, проехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке и совершил наезд на пешехода. Подростка доставили в больницу. Степень тяжести повреждений не уточняется.