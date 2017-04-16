Ростовчанка госпитализирована после падения на нее рекламного щита
Рекламный щит упал на женщину в
Рекламный щит упал на женщину в
Инцидент произошел на улице Ленина в субботу, 15 апреля, в районе дома 101. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи и рассказали о ЧП в соцсетях.
Как сообщает 161. ru, женщина получила закрытую
В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и все обстоятельства происшедшего.