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13:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанка госпитализирована после падения на нее рекламного щита

Рекламный щит упал на женщину в Ростове-на-Дону в результате сильного порыва ветра.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел на улице Ленина в субботу, 15 апреля, в районе дома 101. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи и рассказали о ЧП в соцсетях.

Как сообщает 161. ru, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени, она была госпитализирована.

В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и все обстоятельства происшедшего.

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