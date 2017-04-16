Ростовчанка госпитализирована после падения на нее рекламного щита

Инцидент произошел на улице Ленина в субботу, 15 апреля, в районе дома 101. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи и рассказали о ЧП в соцсетях.

Как сообщает 161. ru, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени, она была госпитализирована.

В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и все обстоятельства происшедшего.