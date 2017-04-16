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13:05 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде шесть пожарных тушили строительный мусор в многоэтажке

В Калининграде произошел пожар в многоэтажке на улице Краснопрудной. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, на лестничной площадке девятого этажа горели строительные отходы. В результате возгорания обгорела стена.

В ликвидации возгорания участвовали шесть пожарных. О пострадавших не сообщается.

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