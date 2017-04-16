В Калининграде шесть пожарных тушили строительный мусор в многоэтажке
В Калининграде произошел пожар в многоэтажке на улице Краснопрудной. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
В Калининграде произошел пожар в многоэтажке на улице Краснопрудной. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
По данным ведомства, на лестничной площадке девятого этажа горели строительные отходы. В результате возгорания обгорела стена.
В ликвидации возгорания участвовали шесть пожарных. О пострадавших не сообщается.