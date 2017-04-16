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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Число жертв теракта в Алеппо превысило сотню

Число жертв теракта в пригороде сирийского Алеппо увеличилось как минимум до 112. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights).

Источник: AP 2017

Участники сирийской Гражданской обороны заявили, что эвакуировали более 100 тел с места взрыва машины около заправки в районе Рашидин.

Вечером 15 апреля сообщалось о 70 погибших
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Источник: число жертв теракта в Алеппо возросло до 70 человек

В субботу террорист-смертник подорвался в автомобиле. Рядом стояла колонна автобусов с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Колонна, в которой перемещались более пяти тысяч человек, следовала во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.

Эвакуация жителей Эль-Фуа и Кефрая осуществляется в рамках соглашения о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. В обмен на это со стороны боевиков идет вывоз гарнизонов двух городов под Дамаском, удерживаемых оппозицией — Забадани и Мадаи.

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