Число жертв теракта в Алеппо превысило сотню

Участники сирийской Гражданской обороны заявили, что эвакуировали более 100 тел с места взрыва машины около заправки в районе Рашидин.

В субботу террорист-смертник подорвался в автомобиле. Рядом стояла колонна автобусов с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Колонна, в которой перемещались более пяти тысяч человек, следовала во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.