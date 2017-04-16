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13:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Два рыбака погибли на озере в Свердловской области

Выходить на лед в весенне время опасно.

В Свердловской области погибли два человека, вышедшие на лед озера ловить рыбу. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Два рыболова отправились на ночную рыбалку. Они поставили палатку на льду и легли спать. Когда они проснулись и вышли из палатки, то обнаружили, что находятся на куске льда, омываемого открытой водой со всех сторон. Очевидцы сообщили местной добровольной народной дружине о произошедшем ЧП на озере. Дружинники прибыли уже через семь минут после сообщения. К сожалению, спасти рыбаков не удалось. Дружинники отметили, что в холодной воде находиться более трех минут невозможно.

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