Около 600 человек эвакуировали в Карагандинской области
О ситуации с паводком в Карагандинской области рассказал официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.
О ситуации с паводком в Карагандинской области рассказал официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.
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Всего эвакуированы более 600 человек.
Вдоль русла разбушевавшейся реки Нуры возводят защитные дамбы из мешков с инертным материалом. Борьбой с паводком в области занимаются около 600 человек, у них на вооружении свыше 100 единиц техники.