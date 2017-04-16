Около 600 человек эвакуировали в Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе увеличился сброс воды с Самаркандского водохранилища, из-за этого в селе Чкалово подтопило 48 домов и 70 дворов. В селах Садовое, Сарытобе, Андрейниковка, Красная поляна — та же ситуация.

Всего эвакуированы более 600 человек.

Вдоль русла разбушевавшейся реки Нуры возводят защитные дамбы из мешков с инертным материалом. Борьбой с паводком в области занимаются около 600 человек, у них на вооружении свыше 100 единиц техники.