Подростков и младенца подстрелили у церкви в США

В храме в этот момент проходили праздничные мероприятия, посвященные Пасхе. Там находились около 800 человек, еще около ста ждали в очереди, чтобы попасть внутрь.

По предварительным данным, возле церкви произошла ссора, началась стрельба. В результате пострадали трое подростков и младенец. Они были госпитализированы. Их здоровью ничего не угрожает.

По подозрению в причастности к инциденту задержаны пять человек.

Также по данным агентства РИА Новости, сегодня произошла стрельба около клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, девять человек получили ранения. Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья (13.20 по Астане).

По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое. В США регулярно происходят инциденты со стрельбой.

Так, 14 апреля четыре человека пострадали при перестрелке в американском городе Атланта. Неизвестный мужчина открыл огонь на железнодорожной станции. Преступника удалось обезвредить, его доставили в участок.

А 12 апреля в городе Хьюстон трое детей ранены в результате стрельбы. Огонь по детям, которые в этот момент направлялись домой, был открыт на улице из проезжающего мимо внедорожника.