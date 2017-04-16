С рейса Манчестер-Прага сняли более 20 авиадебоширов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция вывела 23 человека из самолета, вылетавшего в Прагу из Манчестера, после сообщения экипажа о нарушении порядка на борту, пишет издание Independent.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция вывела 23 человека из самолета, вылетавшего в Прагу из Манчестера, после сообщения экипажа о нарушении порядка на борту, пишет издание Independent.
По словам очевидцев, авиадебоширы «портили собственность и ругались». Вылет самолета был отложен на 2,5 часа.
Полиция поднялась на борт, чтобы оказать помощь при снятии с рейса некоторых клиентов, один из них был позже арестован, еще двоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка
Авиакомпания поблагодарила правоохранительные органы за сотрудничество и принесла извинения пассажирам.