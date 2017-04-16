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14:40 (мск), источник: РИА Новости

С рейса Манчестер-Прага сняли более 20 авиадебоширов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция вывела 23 человека из самолета, вылетавшего в Прагу из Манчестера, после сообщения экипажа о нарушении порядка на борту, пишет издание Independent.

По словам очевидцев, авиадебоширы «портили собственность и ругались». Вылет самолета был отложен на 2,5 часа.

Полиция поднялась на борт, чтобы оказать помощь при снятии с рейса некоторых клиентов, один из них был позже арестован, еще двоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка
Представитель авиакомпании Jet2

Авиакомпания поблагодарила правоохранительные органы за сотрудничество и принесла извинения пассажирам.

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