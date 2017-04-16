Залитое водой Пулковское шоссе высушили
Ограничение движения на трассе неподалеку от Пулково сняли спустя три часа после коммунальной аварии. Водители вновь беспрепятственно едут в аэропорт.
Ограничение движения на трассе неподалеку от Пулково сняли спустя три часа после коммунальной аварии. Водители вновь беспрепятственно едут в аэропорт.
Как сообщили «Водителю Петербурга» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», к часу дня 16 апреля на трассе в районе остановки «Платформа Аэропорт» в сторону Пушкина уже свободны все четыре полосы.
Примерно за три часа аварийные бригады откачали огромную лужу на месте прорыва.
Напомним, сегодня утром, 16 апреля на этом отрезке лопнула труба диаметром в метр,