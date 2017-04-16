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14:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

Залитое водой Пулковское шоссе высушили

Ограничение движения на трассе неподалеку от Пулково сняли спустя три часа после коммунальной аварии. Водители вновь беспрепятственно едут в аэропорт.

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Как сообщили «Водителю Петербурга» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», к часу дня 16 апреля на трассе в районе остановки «Платформа Аэропорт» в сторону Пушкина уже свободны все четыре полосы.

Примерно за три часа аварийные бригады откачали огромную лужу на месте прорыва.

Напомним, сегодня утром, 16 апреля на этом отрезке лопнула труба диаметром в метр, из-за чего водители могли проехать только по крайней левой полосе. Заметим, что воду в окрестных домах не отключали.

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