Залитое водой Пулковское шоссе высушили

Как сообщили «Водителю Петербурга» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», к часу дня 16 апреля на трассе в районе остановки «Платформа Аэропорт» в сторону Пушкина уже свободны все четыре полосы.

Примерно за три часа аварийные бригады откачали огромную лужу на месте прорыва.