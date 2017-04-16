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16:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже асфальт провалился под припаркованной иномаркой

Инцидент случился у торгового двора «Отрожка».

Асфальт провалился под иномаркой Daewoo Nexia в воскресенье, 16 апреля. Машина попала в яму одним колесом, сообщили очевидцы по номеру системы-112.

Инцидент случился у дома № 108 на улице Калининградская. Машина находилась у торгового двора «Отрожка». Происшествие обошлось без пострадавших.

Это не первый за месяц случай, когда дорожное покрытие проваливалось под автомобилями. Nissan Teana частично провалился в яму на пересечении улиц Волгоградская и Баррикадная в микрорайоне ВАИ днем понедельника, 3 апреля. На следующий день коммунальщики засыпали яму. А в конце марта асфальт провалился на 5 м за остановкой «Переверткина».

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