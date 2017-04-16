Пьяный водитель протаранил 11 машин в Челябинске
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя.
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя.
16 апреля пьяный водитель разбил 11 автомобилей на
Инцидент произошел во дворе дома № 36 на улице Чичерина. По словам очевидцев, мужчина управлял Хендаем, врезаясь во все припаркованные машины.
«В GTA играл», — пишут в социальных сетях.
Фотографии поврежденных машин жители двора загрузили в интернет. По ним видно, что у некоторых автомобилей имеются серьезные повреждения. Сломанный бампер и разбитые фары — лишь малая часть из них.