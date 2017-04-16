Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Захарченко открыл украинцам "страшную тайну": назвал своё условие
Трамп сравнил силы России и США
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
15:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пьяный водитель протаранил 11 машин в Челябинске

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя.

16 апреля пьяный водитель разбил 11 автомобилей на северо-западе Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Автолюбителя задержали сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел во дворе дома № 36 на улице Чичерина. По словам очевидцев, мужчина управлял Хендаем, врезаясь во все припаркованные машины.

«В GTA играл», — пишут в социальных сетях.

Фотографии поврежденных машин жители двора загрузили в интернет. По ним видно, что у некоторых автомобилей имеются серьезные повреждения. Сломанный бампер и разбитые фары — лишь малая часть из них.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
КНДР отреагировала на сообщения о неудачном пуске ракеты
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
В РФ заблокировали нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
Сербия заявила о желании закупить С-300 у России или Белоруссии
СМИ узнали о совместных учениях США и Филиппин
Пасха: что мы знаем о традициях главного православного праздника
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь