Житель Татарстана пострадал в смертельном ДТП с двумя микроавтобусами в Кировской области

Предварительно, в 3:15 на 16-м километре автодороги Киров — Советск 43-летний водитель пассажирского такси Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Советска, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Ford Transit, за рулем которого был 49-летний водитель.

По данным МВД, в результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб, оба водителя, и еще десять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Идет расследование.

По данным МЧС, пострадали четырнадцать человек, для уточнения данных о пострадавших организовано взаимодействие с Центром травматологии, ортопедии и нейрохирургии.