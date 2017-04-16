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16:12 (мск), источник: 112.ua

В Славянске задержали мужчину, который нападал на девушек с ножом

Мужчина пытался ограбить жертв.

Источник: 112.ua

В Славянске Донецкой области задержали мужчину, который нападал на девушек с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«В пятницу, 14 апреля, мужчина дважды нападал на девушек. В первом случае злоумышленник получил отпор — потерпевшая брызнула ему в лицо из газового баллончика. Вторая попытка завладеть чужим имуществом тоже не увенчалась успехом. Потенциальная жертва закричала, и ей на помощь прибежали двое мужчин и полицейский патруль, который находился неподалеку», — говорится в сообщении.

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Задержанный был доставлен в отдел полиции. Им оказался 50-летний местный житель. Устанавливая все детали преступления, полицейские установили, что мужчина причастен к совершению еще одного вооруженного нападения.

В середине февраля он, вооружившись ножом, высматривал себе жертву возле одного из супермаркетов. Выбрав молодую хрупкую девушку, он подошел к ней в темном переулке, приставил нож и стал требовать деньги. При себе денег у нее не было, и, опасаясь за свою жизнь, она сказала, что может взять дома банковскую карточку и снять деньги. 19-летняя студентка была настолько напугана, что, даже находясь у банкомата в людном месте, побоялась просить о помощи. Нажива разбойника составила 300 гривен.

То с какой легкость ему достались деньги, ему понравилось, и продолжил свой промысел. Вечером в районе троллейбусного депо мужчина напал на молодую женщину. Потерпевшая не растерялась и брызнула мужчине в лицо из газового баллончика и убежала.

Но это злоумышленника не остановило, и он снова попытался «разбогатеть». Но следующая его жертва тоже не испугалась и позвала на помощь.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — 1 ч. ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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