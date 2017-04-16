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16:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Льдина с 8 рыбаками откололась на водохранилище под Экибастузом

Рыбаки спасены благодаря оперативным действиям спасателей Павлодарской области.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Восемь рыбаков оказались на льдине, которая откололась на водохранилище в Павлодарской области, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

ЧП произошло в воскресение утром на водохранилище Шандаксор.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников оперативно-спасательного отряда Павлодарской области рыбаки спасены и находятся в безопасности», — сказал Иманкулов журналистам.

Комитет по ЧС призывает граждан соблюдать осторожность на водоемах.

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