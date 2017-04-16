Льдина с 8 рыбаками откололась на водохранилище под Экибастузом
Рыбаки спасены благодаря оперативным действиям спасателей Павлодарской области.
Рыбаки спасены благодаря оперативным действиям спасателей Павлодарской области.
АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Восемь рыбаков оказались на льдине, которая откололась на водохранилище в Павлодарской области, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
ЧП произошло в воскресение утром на водохранилище Шандаксор.
«Благодаря грамотным действиям сотрудников
Комитет по ЧС призывает граждан соблюдать осторожность на водоемах.