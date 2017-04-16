Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
В Киеве выпустили заявление с обвинением РФ из-за «Евровидения»
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
16:21 (мск), источник: РИА Новости

На юге Москвы столкнулись несколько автомобилей

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе на юге Москвы, есть пострадавшие, сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Вертолет Московского авиационного центра эвакуирует с места ДТП женщину, сообщили в РИА Новости в пресс-службе авиацентра.

«Вертолет Московского авиационного центра вылетел к месту аварии и в данный момент эвакуирует пострадавшую женщину в 71-ю клиническую больницу. На борту ее сопровождают врачи МАЦ и центра экстренной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский «папа всех бомб» превосходит американскую «маму» в два раза
КНДР отреагировала на сообщения о неудачном пуске ракеты
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
В РФ заблокировали нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
Сербия заявила о желании закупить С-300 у России или Белоруссии
СМИ узнали о совместных учениях США и Филиппин
Пасха: что мы знаем о традициях главного православного праздника
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь