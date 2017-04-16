В Нижнем Новгороде две женщины отравились угарным газом

Две женщины отравились угарным газом в квартире пятиэтажного дома на улице Лубянской в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщает «Гипорт» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Нижегородок доставили в больницу 15 апреля. 25-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Другой пострадавшей врачи оказали помощь и отпустили домой.

По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.