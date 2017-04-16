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16:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде две женщины отравились угарным газом

Причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Две женщины отравились угарным газом в квартире пятиэтажного дома на улице Лубянской в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщает «Гипорт» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Нижегородок доставили в больницу 15 апреля. 25-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Другой пострадавшей врачи оказали помощь и отпустили домой.

По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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