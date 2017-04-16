Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
В Киеве выпустили заявление с обвинением РФ из-за «Евровидения»
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
17:01 (мск), источник: 112.ua

В Киеве горело складское помещение на территории завода

К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: 112.ua

В Киеве произошел пожар на кровли складского здания одного из заводов по улице Стройиндустрии, 7. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 19:16 15 апреля.

К месту вызова направили спасателей. Огнеборцы приехали и установили, что возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30×100 м, в котором хранились кровельные материалы (битумная черепица, ондулин, рубероид и другие) на чердачном этаже площадью 250 кв. м, с распространением огня на кровлю на площади 100 кв. м.

Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. Благодаря слаженным действиям столичных ГосЧСников пожар удалось локализовать в 21:13, предотвратив при этом распространение огня на всю площадь здания, и в 21:26 — ликвидировать.

На месте происшествия работало 52 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Полтавской обл. при пожаре в частном доме погиб мужчина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве горело складское помещение на территории завода
КНДР отреагировала на сообщения о неудачном пуске ракеты
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
В РФ заблокировали нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
Сербия заявила о желании закупить С-300 у России или Белоруссии
СМИ узнали о совместных учениях США и Филиппин
Пасха: что мы знаем о традициях главного православного праздника
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь