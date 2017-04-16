В Киеве горело складское помещение на территории завода

В Киеве произошел пожар на кровли складского здания одного из заводов по улице Стройиндустрии, 7. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 19:16 15 апреля.

К месту вызова направили спасателей. Огнеборцы приехали и установили, что возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30×100 м, в котором хранились кровельные материалы (битумная черепица, ондулин, рубероид и другие) на чердачном этаже площадью 250 кв. м, с распространением огня на кровлю на площади 100 кв. м.

Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. Благодаря слаженным действиям столичных ГосЧСников пожар удалось локализовать в 21:13, предотвратив при этом распространение огня на всю площадь здания, и в 21:26 — ликвидировать.

На месте происшествия работало 52 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Полтавской обл. при пожаре в частном доме погиб мужчина.