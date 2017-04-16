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20:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске упавшее дерево разбило окно в квартире

Ветки пробили стеклопакет и разбили подоконник.

Трагедия едва не произошла в Октябрьском округе Омска. По словам омички, из-за бездействия коммунальщиков во дворе дома упало дерево. Ветки пробили окно и подоконник в квартире. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Автор сообщения утверждает, что ранее жильцы обращались в ЖКО с жалобой на аварийные деревья. Однако никаких действий по сносу опасных насаждений предпринято не было.

В комментариях омичи посоветовали пострадавшей женщине обратиться в суд. Жильцы смогут потребовать от управляющей компании возместить ущерб.

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