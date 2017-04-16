В Омске упавшее дерево разбило окно в квартире
Ветки пробили стеклопакет и разбили подоконник.
Ветки пробили стеклопакет и разбили подоконник.
Трагедия едва не произошла в Октябрьском округе Омска. По словам омички,
Автор сообщения утверждает, что ранее жильцы обращались в ЖКО с жалобой на аварийные деревья. Однако никаких действий по сносу опасных насаждений предпринято не было.
В комментариях омичи посоветовали пострадавшей женщине обратиться в суд. Жильцы смогут потребовать от управляющей компании возместить ущерб.