В Омске упавшее дерево разбило окно в квартире

Трагедия едва не произошла в Октябрьском округе Омска. По словам омички, из-за бездействия коммунальщиков во дворе дома упало дерево. Ветки пробили окно и подоконник в квартире. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Автор сообщения утверждает, что ранее жильцы обращались в ЖКО с жалобой на аварийные деревья. Однако никаких действий по сносу опасных насаждений предпринято не было.

В комментариях омичи посоветовали пострадавшей женщине обратиться в суд. Жильцы смогут потребовать от управляющей компании возместить ущерб.