В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину в наушниках
В Башкирии под поезд попал мужчина, сообщил ProUfu.ru помощник Стерлитамакского транспортного прокурора Евгений Стасевич.
В Башкирии под поезд попал мужчина, сообщил ProUfu.ru помощник Стерлитамакского транспортного прокурора Евгений Стасевич.
Предварительно, ЧП произошло на 147 километре, в районе станции Стерлитамак, около 11 часов дня.
29-летний житель Стерлитамака шел по путям в наушниках. Буквально в метрах от него находился переход через железнодорожные пути, но он решил сократить свой путь и был сбит насмерть грузовым поездом.
На место происшествия выехали все экстренные службы.
ProUfu.ru приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.