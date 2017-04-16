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20:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Башкирии под поезд попал мужчина, сообщил ProUfu.ru помощник Стерлитамакского транспортного прокурора Евгений Стасевич.

Предварительно, ЧП произошло на 147 километре, в районе станции Стерлитамак, около 11 часов дня.

29-летний житель Стерлитамака шел по путям в наушниках. Буквально в метрах от него находился переход через железнодорожные пути, но он решил сократить свой путь и был сбит насмерть грузовым поездом.

На место происшествия выехали все экстренные службы.

ProUfu.ru приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.

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