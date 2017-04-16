Тело женщины обнаружено в подтопленном доме в Акмолинской области

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Тело 59-летней женщины обнаружено в одном из подтопленных домов во время эвакуации жителей в селе Сандыктау Акмолинской области, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД Казахстана.

Около 600 человек эвакуировали в Карагандинской области

Дом находится по улице Набережная. Причина смерти женщины устанавливается, проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что в селе Сандыктау Сандыктауского района в результате повышения уровня воды в реке Жабай произошло подтопление семи домов и дворовых территорий. Эвакуировано 17 человек, из них 5 детей. Люди временно размешены в здании сельской школы.