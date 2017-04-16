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18:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тело женщины обнаружено в подтопленном доме в Акмолинской области

Во время эвакуации жителей села Сандыктау Акмолинской области обнаружено тело мертвой женщины.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Тело 59-летней женщины обнаружено в одном из подтопленных домов во время эвакуации жителей в селе Сандыктау Акмолинской области, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД Казахстана.

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Дом находится по улице Набережная. Причина смерти женщины устанавливается, проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что в селе Сандыктау Сандыктауского района в результате повышения уровня воды в реке Жабай произошло подтопление семи домов и дворовых территорий. Эвакуировано 17 человек, из них 5 детей. Люди временно размешены в здании сельской школы.

В Казахстане бушуют паводки. По официальным данным, стихия топит дома и дворы в 11 населенных пунктах. В Актобе из-за паводков объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

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