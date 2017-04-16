Тело женщины обнаружено в подтопленном доме в Акмолинской области
Во время эвакуации жителей села Сандыктау Акмолинской области обнаружено тело мертвой женщины.
Во время эвакуации жителей села Сандыктау Акмолинской области обнаружено тело мертвой женщины.
АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Тело 59-летней женщины обнаружено в одном из подтопленных домов во время эвакуации жителей в селе Сандыктау Акмолинской области, сообщила
Дом находится по улице Набережная. Причина смерти женщины устанавливается, проводятся следственные мероприятия.
Отметим, что в селе Сандыктау Сандыктауского района в результате повышения уровня воды в реке Жабай произошло подтопление семи домов и дворовых территорий. Эвакуировано 17 человек, из них 5 детей. Люди временно размешены в здании сельской школы.
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