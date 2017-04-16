В Москве Maserati на полном ходу врезался в столб и сгорел

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы, водитель погиб, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.

По его словам, инцидент произошел на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.