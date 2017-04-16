Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
18:04 (мск), источник: Интерфакс

В Москве Maserati на полном ходу врезался в столб и сгорел

По данным источника «Интерфакса», водитель спорткара погиб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы, водитель погиб, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.

По его словам, инцидент произошел на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия по адресу: Ростовская набережная, 3, не уточнив марки автомобиля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Россия официально отказалась от участия в "Евровидении"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
КНДР отреагировала на сообщения о неудачном пуске ракеты
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
В РФ заблокировали нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
Сербия заявила о желании закупить С-300 у России или Белоруссии
СКА завоевал Кубок Гагарина
Пасха: что мы знаем о традициях главного православного праздника
СМИ: Дутерте согласился на совместные учения США и Филиппин
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь