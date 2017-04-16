Крупный пожар в Омске: на улице 11-я Заозерная сгорело сразу три дома

ЧП случилось 16 апреля. По данным очевидцев, во второй половине дня на улице 11-я Заозерная загорелся частный дом. Из-за сильного ветра пламя перекинулось и на соседние строения. В общей сложности от огня пострадало три дома. Два из них полностью уничтожены огнем.

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что на пожаре обошлось без жертв, но есть двое пострадавших. С ожогами они находятся в больнице. Кроме того, очевидцы сообщают, что во время пожара были слышны несколько хлопков, похожих на взрывы.