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20:24 (мск), источник: Om1.ru

Крупный пожар в Омске: на улице 11-я Заозерная сгорело сразу три дома

Двое пострадавших находятся в больнице.

ЧП случилось 16 апреля. По данным очевидцев, во второй половине дня на улице 11-я Заозерная загорелся частный дом. Из-за сильного ветра пламя перекинулось и на соседние строения. В общей сложности от огня пострадало три дома. Два из них полностью уничтожены огнем.

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что на пожаре обошлось без жертв, но есть двое пострадавших. С ожогами они находятся в больнице. Кроме того, очевидцы сообщают, что во время пожара были слышны несколько хлопков, похожих на взрывы.

Пользователи предположили, что это взорвались газовые баллоны. Причина возгорания пока не сообщается.

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