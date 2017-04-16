Крупный пожар в Омске: на улице 11-я Заозерная сгорело сразу три дома
Двое пострадавших находятся в больнице.
Двое пострадавших находятся в больнице.
ЧП случилось 16 апреля. По данным очевидцев, во второй половине дня на улице 11-я Заозерная загорелся частный дом.
В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что на пожаре обошлось без жертв, но есть двое пострадавших. С ожогами они находятся в больнице. Кроме того, очевидцы сообщают, что во время пожара были слышны несколько хлопков, похожих на взрывы.
Пользователи предположили, что это взорвались газовые баллоны. Причина возгорания пока не сообщается.